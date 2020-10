Chris Lane (35) und Lauren Bushnell können einen besonderen Liebesmeilenstein feiern! Die ehemalige The Bachelor-Kandidatin und ihr Partner haben sich bei den vorangegangenen Beziehungsschritten nicht allzu lange Zeit gelassen: Im Juni 2019 gab das Paar stolz seine Verlobung bekannt und schon vier Monate später schritten die beiden vor den Traualtar. Das war vor ziemlich genau einem Jahr – jetzt haben Chris und Lauren ihren ersten Hochzeitstag!

Am 25. Oktober 2019 haben die Kuppelshow-Kandidatin und der Country-Sänger sich das Jawort gegeben. Am Sonntag zelebrierten sie ihren besonderen Jahrestag unter anderem mit rührenden Instagram-Beiträgen. Der 35-Jährige postete einen Videozusammenschnitt ihrer Hochzeit und schrieb dazu: "Ich kann kaum glauben, dass das schon ein Jahr her ist! Ich liebe dich! Auf dass wir zusammen alt und grau werden!" Lauren hielt ihren Post etwas schlichter und erinnerte sich mit zwei Heiratsfotos und einem "Ein Jahr!"-Kommentar zurück.

Die Hochzeit fand in ihrer Heimatstadt Nashville statt: Insgesamt hatten die zwei 160 Familienmitglieder und Freunde zum Liebesspektakel eingeladen. Und über ihre Zukunft denken sie auch schon seit einigen Monaten nach. Im April sagte die Blondine gegenüber People: "Wir wollen definitiv Kinder – aber ich weiß nicht, wie sehr wir das planen können. Wir üben jedenfalls oft!"

Instagram / laurenlane Lauren Bushnell und Chris Lane im Juli 2020

Instagram / iamchrislane Chris Lane und Lauren Bushnell im Juli 2020

Instagram / laurenlane Lauren Bushnell, Ex-The-Bachelor-Kandidatin

