Mario Götze (28) findet rührende Worte zum Geburtstag seiner Frau Ann-Kathrin (31)! Heute feiert die Influencerin ihren 31. Ehrentag – und steht damit im Mittelpunkt ihrer gewachsenen Familie. Im Sommer kam nämlich das erste Kind von ihr und dem Profi-Kicker zur Welt. Der kleine Rome ist seitdem der ganze Stolz der Götzes. Deshalb bezog der Sportler ihn auch in seinen Geburtstagsgruß im Netz mit ein – und holte zusätzlich besonders bedeutungsvolle Fotos von ihm und der Jubilarin hervor!

In Marios Instagram-Story finden sich am Nikolausabend mehrere Paar-Fotos aus der jahrelangen gemeinsamen Geschichte der beiden: Unter anderem durch ein Bild aus dem Jahr 2017, ein Hochzeitsfoto und ein Zweier-Selfie bekommen die Fans einen Einblick in ihre Beziehung. "Dein Sohn und dein Mann sind sehr stolz auf dich. Happy Birthday! Du bist eine tolle Ehefrau und eine wunderschöne und fürsorgliche Mutter", schreibt er schließlich in einem bleibenden Post auf Social Media zu einer Familienaufnahme mit ihrem Sohn.

Und Ann-Kathrin scheint sich in ihrem Körper nach der Schwangerschaft schon wieder richtig wohlzufühlen. Während der Kugelzeit habe sie 20 Kilogramm zugelegt, die mittlerweile, ein halbes Jahr nach der Entbindung, völlig verschwunden sind. Anfang Dezember stand das Model schon wieder für ein Bikini-Shooting vor der Kamera und zeigte dabei ihre flache und trainierte Körpermitte.

Ann-Kathrin und Mario Götze

Mario und Ann-Kathrin Götze im Juni 2018

Ann-Kathrin Götze im Oktober 2020

