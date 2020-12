Offene Worte von Nicole Kidman (53)! Die Hollywood-Größe und ihr Ehemann Keith Urban (53) gehen schon seit vielen Jahren mehr oder weniger skandalfrei gemeinsam durchs Leben. Erst im Juni dieses Jahres feierten die beiden Turteltauben ihren 14. Hochzeitstag und beweisen damit, dass Beziehungen auch innerhalb der Traumfabrik langfristig bestand haben können. Jetzt verriet die hübsche Schauspielerin ihr Erfolgsgeheimnis für eine harmonische Ehe!

Mit dem amerikanischen Magazin TV WEEK sprach Nicole jetzt über ihre Rolle in der neuen Serie "The Undoing". Die 53-Jährige spielt darin eine Frau, die sich scheiden lässt, weil sie entdeckt, dass ihr Ehemann sie von Anfang an belogen hatte. In ihrem Privatleben sei das aber ganz anders, betonte die Darstellerin im Interview. Gegenseitiges Vertrauen sei in ihrer Partnerschaft mit dem Countrystar das Allerwichtigste, führte sie weiter aus. "Vertrauen ist ein wichtiger Teil unserer Kultur", sprach sie dem Thema aber eine generelle Relevanz in allen zwischenmenschlichen Beziehungen zu.

Sie habe eine sehr gute Liebesbeziehung, die für sie ein beruhigender Ort in turbulenten Zeiten sei, verriet Nicole im Gespräch weiter. "Er ist ein sehr starker, herzlicher und freundlicher Mann. Ich bin sehr glücklich, ihn in meinem Leben zu haben", schwärmte die "Australia"-Darstellerin über Keith und scheint auch noch nach 14 gemeinsamen Jahren die Zeit mit ihm zu genießen.

Nicole Kidman und Keith Urban im November 2020

Nicole Kidman und Keith Urban, 2016

Keith Urban und Nicole Kidman, 2020

