Oh, là, là – da müssen Fans wohl zweimal hingucken! Nicole Scherzinger (42) ist seit Jahren für ihre lasziven Show-Auftritte und ziemlich heißen Social-Media-Beiträge bekannt. Die Frontfrau der Pussycat Dolls weiß ihre Reize eben einzusetzen und spielt nur zu gern mit ihren Vorzügen. Und das hat sie jetzt auch wieder unter Beweis gestellt: Nicole teilt ein Bild von sich, auf dem sie ziemlich tief blicken lässt!

Via Instagram veröffentlicht die 42-Jährige ein paar äußerst hotte Schnappschüsse von sich. In einem weißen Zweiteiler mit raffinierten Ärmeln setzt die Musikerin auf den Fotos ihre Kurven besonders gut in Szene und gewährt freie Sicht auf ihr üppiges De­kolle­té. Absoluter Hingucker: Die filigranen Ketten, die ihren Ausschnitt zieren! Einmal mehr beweist Nicole damit, dass sie mit ihren 42 Jahren immer noch mit den jungen Hüpfern der Branche mithalten kann.

Das sehen wohl auch ihre Fans so, die bei diesen Fotos ziemlich aus dem Häuschen sind. "Simpel und klassisch, ich liebe das!", "Du siehst einfach fantastisch aus" oder "Nicole, du bist so wunderschön", kommentieren unter anderem drei begeisterte Follower. Was sagt ihr zu dem Outfit der Sängerin? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger, Sängerin

Getty Images Nicole Scherzinger im Januar 2020

Getty Images Nicole Scherzinger, Musikerin

