Diana June gedenkt ihres verstorbenen Babys. 2018 erlebten die Influencerin und ihr Mann David einen absoluten Albtraum: Zwei Tage nach der Geburt starb ihr Söhnchen Gregor. Er litt an einer schweren Lungenentzündung und starb schließlich an den Folgen einer Blutvergiftung. Heute wäre ihr erstes Kind zwei Jahre alt geworden. Aus diesem Grund verfasste Diana einen sehr emotionalen Text – und ließ ihre Follower im Netz daran teilhaben.

"Du wurdest uns so früh genommen und wir vermissen dich jeden Tag. Wir wollten dir alles geben, ein Leben wie ein kleiner Prinz hat auf dich gewartet und doch schaust du jetzt zwei Jahre vom Himmel auf uns herab", heißt es in dem Instagram-Post der YouTuberin. Ihren Erstgeborenen zu verlieren sei für die Eheleute ein schwerer Kampf gewesen – und sei es noch bis heute. "Mit ihm ist auch ein Stück meines Herzens in den Himmel gegangen. Die Frage 'Warum?' hat mir das Leben noch nicht beantwortet, aber es hat mich stärker gemacht", schreibt sie.

Diana und David gaben ihren Kinderwunsch nach dem schweren Verlust nicht auf – und konnten ihren Followern knapp ein Jahr später erfreuliche Nachrichten mitteilen: Diana war wieder schwanger! Im Januar dieses Jahres kam ihr Sohn auf die Welt. "Das ist Adrian, mein goldener Junge. Das größte Wunder in meinem Leben", stellte sie ihr Kind damals ihrer Community vor.

Instagram / di.anajune Diana June und ihr Mann David im Dezember 2020

Instagram / di.anajune Diana June im September 2020

Instagram / di.anajune Diana June mit ihrem Mann und dem gemeinsamen Sohn

