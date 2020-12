Victoria Beckham (46) überraschte ihre Fans jetzt mit einem für sie eher ungewöhnlichen Outfit! Die Ehefrau des früheren Fußballstars David Beckham (45) ist sonst eher für ihre kühle und ernste Art bekannt. Das Ex-Spice-Girl zeigt sich in der Öffentlichkeit vor allem gerne schick und elegant gekleidet – umso mehr überraschte jetzt einer ihrer neuesten Social-Media-Posts. Die 46-Jährige verzichtete auf jegliche Haute Couture und präsentierte sich tatsächlich in einem lässigen Jogginganzug.

Victoria zeigte sich ihren Fans jetzt in einem waschechten Quarantäne-Look. Die Britin postete auf Instagram ein Foto, auf dem sie in einem beigefarbenen Jogginganzug auf dem Boden sitzt. Das helle Set stammt aus ihrer eigenen Kollektion, wie sich an dem Schriftzug VVB auf dem Pullover erkennen lässt. Victoria zeigt einen Daumen hoch in die Kamera, während sie auf dem Boden vor ihrem Rechner sitzt. Die ehemalige Sängerin zeigt sich dabei in einem natürlichen Look ohne viel Make-up – die Haare hat sie zu einem lockeren Dutt im Nacken zusammengebunden. So sieht man Victoria Beckham selten!

Die Modedesignerin präsentiert ihre selbst designten Sachen gerne an ihrem eigenen Körper. Sie legte sogar eine Trainingssession mit David ein, um ihre neueste Sportkollektion in einem Instagram-Post zu zeigen. "Ein besonderes Dankeschön an meinen Work-out-Partner und Teilzeitfotografen David für das Bild", scherzte Victoria hinterher.

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham, 2020 auf Instagram

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Fashion-Ikone

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de