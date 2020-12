Was für ein lässiges Duo! Chris Pratt (41) und Katherine Schwarzenegger (30) konnten Anfang August ihre gemeinsame Tochter Lyla Maria auf der Welt willkommen heißen. Für den Schauspieler ist das aber nicht der erste Nachwuchs. Zusammen mit Ex Anna Faris (44) hat er Sohnemann Jack (8) – der selbstverständlich auch nach der Geburt von Klein-Lyla nicht zu kurz kommt: Chris und Jack verbrachten nun einen ziemlich coolen Vater-Sohn-Tag miteinander!

Paparazzi erwischten die beiden am Samstag bei einer entspannten Fahrrad-Tour in Santa Monica. Vor allem der Achtjährige macht auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, eine ziemlich coole Figur – ausgestattet mit einem Helm, Handschuhen und einem Pokémon-T-Shirt rockte Jack die Straßen der kalifornischen Stadt. Aber auch sein Daddy war äußerst lässig unterwegs! Gemeinsam geben die zwei eine ziemlich souveräne Gang ab.

Für seinen Sohn tut der Hollywood-Liebling ganz offensichtlich alles. Dass seine eigene Kindheit aber nicht immer so rosig aussah, hatte der "Guardians of the Galaxy"-Star erst vor Kurzem verraten. "Ich bin in einer Stadt mit 7.000 Einwohnern aufgewachsen und es gab einige wirtschaftlich schwierige Zeiten. Wir hatten eine Lebensmitteltafel in unserer Nähe und ich schäme mich nicht zu sagen, dass meine Familie dort manchmal hingehen musste", hatte er offen gegenüber in einem Instagram-Livestream erzählt.

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt im April 2019

MEGA Chris Pratt mit seinem Sohn Jack in Los Angeles 2017

Getty Images Chris Pratt, Hollywoodstar

