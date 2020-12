Kendall Jenner (25) schwärmte nun von Caitlyn Jenner (71) als Mann! Als Bruce Jenner und erfolgreicher Sportler wurde der Vater von Kendall und Kylie (23) bekannt. Seit 2015 lebt der Realitystar aber bereits als Frau. Nicht nur sie postet fleißig Bilder von ihrem "neuen Ich" im Netz, sondern auch ihre beiden Töchter. Neben aktuellen Beiträgen teilte Kendall nun aber einen Rückblick von Caitlyn, in dem sie als Mann zu sehen ist und nannte ihren Vater "Süßer".

Auf Instagram stellte die Seite "Old Fashion Vibes" den 33 Jahre alten Werbespot von Caitlyn online, den Kendall daraufhin in ihrer Story zeigte. "Oh mein Gott! Papa ist so ein Süßer", schrieb die Beauty dann dazu. In der Werbung ist die 71-Jährige noch als junger Mann zu sehen, wie er grinsend Chips futtert. Sie selbst schien keine Probleme damit zu haben, das alte Bildmaterial zu betrachten und kommentierte den Rückblick mit drei lachenden Emojis.

Ihre Töchter stehen offenbar voll und ganz hinter Caitlyn – und das sei ihr auch besonders wichtig. Bevor sie sich dazu entschied, als Frau zu leben, suchte sie das Gespräch zu ihren Töchtern, wie sie beim People-Interview berichtete. Wenn diese etwas gegen ihre Geschlechtsumwandlung gehabt hätten, wäre sie ihrem Wunsch wohl nicht nachgegangen.

Anzeige

Getty Images Caitlyn Jenner bei den National Television Awards in London im Januar 2020

Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Caitlyn Jenner bei "Keeping up with the Kardashians"

Anzeige

Instagram / kyliejenner Caitlyn, Kendall und Kylie Jenner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de