Dieses Flashback-Foto begeistert Salma Hayeks (54) Fans! Die Schauspielerin zählt nicht nur zu den weltweit erfolgreichsten Schauspielerinnen, sondern wohl auch zu den heißesten. Denn rein optisch scheint sie seit den 2000er-Jahren kaum einen Tag gealtert zu sein – das denken sich zumindest ihre Follower auf Social Media: Die können bei einem fotografischen Rückblick nämlich kaum fassen, wie sehr Salma ihrem früheren Ich heute noch ähnelt!

Auf Instagram teilt die Beauty jetzt einen Schnappschuss von 2002. Damals hatte sie die Media Spotlight Awards in New York besucht und war zu diesem Anlass in ein weißes Satinkleid geschlüpft. "Die Jugend, ein göttlicher Schatz", schreibt Salma offenbar etwas wehmütig zu dem Schnappschuss. Ob sie ihren jüngeren Jahren etwa hinterhertrauert? Ihren Fans zufolge gibt es dazu überhaupt keinen Anlass: "Wirst du überhaupt jemals älter?", schwärmt ein Follower von Salmas immer noch faltenfreiem Gesicht – und auch ein anderer User betont: "Du hast noch immer diesen 'göttlichen Schatz'!"

Die "Frida"-Darstellerin ist nicht die einzige Promi-Dame, die mit über 50 um die 20 Jahre jünger wirkt: Unter anderem können sich auch Gwen Stefani und Jennifer Lopez darüber glücklich schätzen. Letztere hatte erst kürzlich noch betont, dass sie ihr jugendliches Aussehen einer guten Hautpflege anstatt Botox-Behandlungen verdanke.

Getty Images Salma Hayek bei der "Like A Boss"-Premiere in New York, 2020

Getty Images Salma Hayek auf der Berlinale 2020

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

