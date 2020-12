Letitia Wright (27) zieht sich aus den sozialen Medien zurück. Die Black Panther-Darstellerin geriet jetzt aufgrund eines Posts in Verruf: Sie teilte einen Clip auf Twitter, in dem aus religiösen Gründen gegen den Impfstoff gewettert wird, der die aktuelle Pandemie eindämmen soll. Viele User waren darüber so empört, dass sie forderten, Letitia in kommenden Hollywood-Streifen zu boykottieren. Letztere machte sich über den Shitstorm zwar erst noch lustig – scheint sich aufgrund dessen nun aber eine Social-Media-Auszeit zu nehmen!

Nachdem Letitia die scharfe Kritik abbekommen hatte, traf sie am Samstag wohl die Entscheidung, ihren Hatern keine Plattform für weitere Hasskommentare zu bieten: Denn seitdem sind sowohl ihr Twitter- als auch ihr Instagram-Account plötzlich beide wie vom Erdboden verschwunden! Noch bevor sie sich von den Social-Media-Plattformen abmeldete, hatte sie jedoch via Twitter klargestellt: "Ich hatte nicht die Intention, jemanden zu verletzten. Ich wollte mit dem Verbreiten des Videos lediglich meine Bedenken zum Ausdruck bringen, was der Impfstoff enthält und was wir dabei in unsere Körper spritzen. Nichts anderes."

Letitias kontroverser Post war auch von ihrem Kollegen Don Cheadle (56) kritisch beäugt worden – er hatte sich das etwa einstündige Video, in dem Moderator Tomi Arayomi über die weltweite Krise debattiert, angesehen und sein Resümee gezogen: "Was für ein Müll! Jedes Mal, wenn ich genauer hingehört habe, hörte er sich einfach nur verrückt an und alles, was er gesagt hat, auch", kommentiert der Schauspieler auf Twitter.

Letitia Wright, 2019

Letitia Wright im Februar 2019

Don Cheadle im Januar 2020

