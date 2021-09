Marvel-Fans aufgepasst! Bereits seit März 2018 steht fest, dass der Oscar-prämierte Film Black Panther noch eine Fortsetzung bekommt. "Black Panther: Wakanda Forever" lautet der Titel des Actionstreifens, in dem das Leben der Charaktere weiter erforscht werden soll. Einigen Berichte der Filmproduktion zufolge sollen die Dreharbeiten des Sequels bereits im Juni begonnen haben. Aktuell ist der Starttermin für kommenden Sommer, genauer gesagt für den 8. Juli 2022, angedacht. Nun tauchten auch endlich die ersten Bilder vom Set des zweiten Teils auf.

Auf den Paparazzi-Fotos, die DailyMail jetzt vorliegen, konnten Fans nun einen ersten Blick auf die Kostüme des "Black Panther"-Casts erhaschen. Laut der britischen Tageszeitung stammten die Aufnahmen direkt vom Set des Films, der größtenteils in Atlanta in Georgia, aber auch in Boston gedreht wird. Dabei wurde Letitia Wright (27) in einem lilafarbenen Zweiteiler im Look der 80er-Jahre abgelichtet, während ihre Schauspielkollegin Danai Gurira (43) einen schwarzen Blazer über einem roten Body rockte.

Doch offenbar lief bei den Filmarbeiten nicht alles reibungslos ab, denn wie Deadline nun berichtete, musste die Prinzessin-Shuri-Darstellerin kürzlich in die Notaufnahme gebracht werden. Offenbar hatte sich die in Guyana geborene Beauty während eines Stunts am Set leicht verletzt. "[Letitia] wird derzeit in einem örtlichen Krankenhaus behandelt und dürfte bald entlassen werden", erzählte eine Pressesprecherin der Filmzeitschrift.

Anzeige

Disney Lupita Nyong'o und Letitia Wright in "Black Panther"

Anzeige

Getty Images Michael B. Jordan, Danai Gurira, Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o und Angela Bassett im Januar 2019

Anzeige

Getty Images Ryan Coogler und Kevin Feige im Mai 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de