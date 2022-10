Letitia Wright ehrt Chadwick Boseman (†43) bei Filmpremiere

Letitia Wright (28) gedenkt ihres verstorbenen Co-Stars. Vor zwei Jahren machten traurige Nachrichten die Runde und erschütterte die Filmwelt sowie die Marvel-Fans: Chadwick Boseman (✝43) erlag seiner Krebserkrankung. Bekannt war der Schauspieler unter anderem für seine Rolle in dem Film Black Panther. Erst vor wenigen Tagen feierte der zweite Teil des Marvel-Streifens seine Premiere. Zu diesem Anlass ehrte seine Kollegin Letitia Wright ihn auf dem Red Carpet.

Die Schauspielerin stellte sich am Mittwochabend in einem schwarzen Hosenanzug dem Blitzlichtgewitter in Los Angeles. Dabei sorgte ein Detail ihres Looks für Begeisterung: Die 28-Jährige wählte für die Premiere von "Black Panther: Wakanda Forever" ein Outfit, welches an ihren verstorbenen Kollegen erinnerte. Sie trug einen Blazer mit Glitzersteinen darauf. 2018 trug Chadwick bei den Oscars einen ähnlichen Mantel – dieser war mit glitzernder Stickerei an den Schultern verziert.

Doch die Avengers-Darstellerin zollte ihrem Co-Star nicht nur mit ihrer Kleidung Tribut. Letitia entschied sich außerdem dazu, die gleiche Pose für die Fotografen einzunehmen, wie es einst Chadwick tat. So verschränkte sie ihre Arme vor der Brust und ballte ihre Hände zu Fäusten zusammen.

Anzeige

Getty Images Chadwick Boseman bei den Oscars, 2018

Anzeige

Getty Images Letitia Wright, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Chadwick Boseman bei den Oscars in Hollywood im März 2018

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Letitia Chadwick mit ihrem Look und ihrer Pose Tribut gezollt hat? Total süß! Das war wirklich eine rührende Geste! Mir wäre das gar nicht aufgefallen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de