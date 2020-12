Sarah Lombardi (28) ist momentan absolut auf der Überholspur! Während es musikalisch eine Weile etwas ruhiger um sie geworden war, brachte die Sängerin allein in diesem Jahr mit "Zoom" und "Te Amo Mi Amor" zwei absolute Ohrwürmer an den Start. Als wäre das nicht schon genug, gewann sie vor wenigen Wochen auch noch die beliebte Musikshow The Masked Singer. Damit das kommende Jahr genauso erfolgreich wird wie 2020, arbeitet Sarah auch schon fleißig an neuen Songs – mit Promiflash hat sie nun über ihr nächstes Album geplaudert!

"Ich bin aktuell sehr oft im Studio, kann aber noch gar nicht so viel verraten, weil wir noch viel am Ausprobieren sind", gibt die 28-Jährige im Interview mit Promiflash preis. Ein genaues Erscheinungsdatum steht noch nicht fest – aber ein paar Monate müssen die Fans sich wohl noch gedulden. Sarah möchte sich mit der neuen Platte Zeit lassen und sich voll und ganz auf den Entwicklungsprozess konzentrieren. "Das nächste Album soll auch wirklich ein Teil von mir sein und ganz viel von mir erzählen. Dann möchte ich auch schon, dass es zu 100 Prozent zu mir passt und von mir kommt", verrät sie abschließend.

Bald hat Sarah hoffentlich wieder mehr Zeit, ihre volle Aufmerksamkeit der Arbeit im Tonstudio zu widmen – denn in den vergangenen Wochen standen so einige wichtige Termine in ihrem Kalender. Nicht nur, dass sie an "The Masked Singer" teilnahm, sie sitzt außerdem aktuell in der Jury von Pretty in Plüsch. Zudem tüftelte sie 2020 mit einem Expertenteam an ihren neuen Parfums, die seit Kurzem im Handel sind.

Sarah Lombardi, August 2019

Sarah Lombardi im April 2018 in Berlin

Sarah Lombardi, Sängerin

