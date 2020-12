Wie süß ist das denn? Schauspielerin Kate Hudson (41) ist vor allem aus romantischen Komödien wie "Liebe auf Umwegen" oder "Wie werde ich ihn los in 10 Tagen?" bekannt. Die 41-Jährige zeigt sich aber nicht nur in den Filmen von einer liebenswerten Seite, sondern auch auf Social Media. Regelmäßig postet sie megasüße Bilder ihrer Tochter Rani (2) – und präsentierte ihren Followern jetzt, wie sehr die Kleine schon in Weihnachtsstimmung ist.

Die Schauspielerin teilte auf Instagram einen privaten Schnappschuss von Rani in einem weihnachtlichen Outfit. Die Zweijährige trägt darauf einen grünen Einteiler mit festlichen Motiven und einen grün-roten Blazer mit Schneeflocken und Tannenbäumen darauf – dabei schaut sie verschmitzt in die Kamera. Mama Kate schrieb unter den Post: "Rani Rose ist bereit für Weihnachten, und sie nimmt das wirklich ernst." Im Hintergrund lässt sich erkennen, dass auch das Zuhause der Familie bereits festlich geschmückt ist – am Kamin prangt eine Girlande mit goldfarbenen Kugeln und der Tisch ist mit einem Schlitten dekoriert.

Bereits vor einigen Monaten entzückte Kate ihre Fans mit einem Post von ihrer Tochter. In dem Instagram-Clip wollte sich Kate beim Yoga filmen – doch die Kleine wollte einfach nicht von ihr ablassen. Die Schauspielerin blieb trotzdem gelassen und machte das Beste aus der Situation. "Morgen-Yoga mit meinem kleinen Äffchen", schrieb sie zu dem Video.

Instagram / katehudson Kate Hudson und ihre Tochter Rani Rose

SIPA PRESS Kate Hudson bei den Dialy Front Row's Annual Fashion LA Awards 2019

Instagram / katehudson Kate Hudson und Rani Rose beim Yoga

