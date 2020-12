Das steckt hinter Manuel und Annikas erstem Kuss! Der Mannheimer und die Reiseverkehrskauffrau gaben sich bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort – ohne sich vorher auch nur einmal gesehen zu haben. Anders als die anderen Paare besiegelten sie ihr Eheversprechen aber nicht mit einem Kuss, sondern lediglich mit einer Umarmung. Sie wollten sich mit weiteren körperlichen Annäherungen einfach noch etwas Zeit lassen. In den Flitterwochen war es dann aber endlich so weit! Bei einem Spaziergang an der Hamburger Alster schnappte sich Manuel Annika schließlich und küsste sie innig. Doch wie kam es überhaupt dazu?

Im Interview mit Promiflash erklärte Manuel, dass es einfach der richtige Augenblick gewesen sei. Dem kann seine frisch angetraute Ehefrau nur zustimmen – sie habe deshalb bereits mit dem Kuss gerechnet. "Wer kann der Romantik schon widerstehen?", fügte die 27-Jährige hinzu. Der Kuss habe sich für sie beide sehr gut angefühlt. "So kann es weitergehen", erklärte das Paar und verdeutlichte, dass weiteren Intimitäten nichts mehr im Wege steht.

Dabei schien es zwischen den beiden wenige Tage zuvor noch ziemlich zu kriseln. Manuel gestand, dass er Schwierigkeiten hatte, tiefere Gefühle für Annika zu entwickeln und verletzte sie damit sehr. "Da ist was, aber Schmetterlinge im Bauch... nee", erklärte der 35-Jährige noch zu Beginn der Hochzeitsreise.

