So kannte man Cathy Hummels (32) bisher nicht! Eigentlich scheint die Moderatorin viel Wert auf gutes Aussehen zu legen: Immerhin hatte sie sich nicht nur bei Kampf der Realitystars immer topgestylt und mit aufwendiger Frisur präsentiert – sondern zeigt sich im Netz selbst im kalten Dezember in knappen, modischen Outfits! Cathy kann aber anscheinend auch anders, wie sie jetzt mit einem neuen Schnappschuss beweist!

Am Montag teilt Mats Hummels' Frau ein ungewöhnliches Selfie – auf dem ist sie zwar wie üblich perfekt geschminkt, trägt aber einen Schlabberpulli und zottelige Haare: Sie präsentiert sich mit ungekämmter Mähne, die sie zu einem Messy-Dutt zusammengebunden hat. Dazu schreibt sie ganz selbstironisch: "Mit Vogelnest auf dem Kopf!"

Die Fans der 32-Jährigen stören sich allerdings keineswegs an dem "Vogelnest" – sie sind sogar ganz begeistert von dem Look: "Diese Frisur hat was... Struppig schick, steht dir!", kommentiert einer ihrer Follower und auch ein anderer kann Cathy nur Komplimente machen: "Sieht echt toll aus, die Frisur!"

