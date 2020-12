Ist ihr das Risiko etwa zu hoch? Seit nun mehr sechs Monaten ist Reality-TV-Star Katie Price (42) mit dem Ex-Love Island-Kandidaten Carl Woods liiert. Der 31-Jährige unterstützte die Britin in dieser kurzen Zeit auch schon in schwierigen Momenten – während des Krankenhaus-Dramas um ihren Sohn Harvey (18) wich er seiner Partnerin nicht von der Seite. Trotz ihrer innigen Beziehung scheint das Ex-Playmate aber nicht den nächsten Schritt gehen zu wollen – angeblich hat Katie Angst vor einer weiteren Scheidung!

Das berichtete ein Insider nun dem Heat-Magazin. "Katie ist total hin und her gerissen. Für sie ist Carl zu gut, um wahr zu sein. Sie hat Angst, dass es [die Beziehung] in einer erneuten teuren Scheidung und Herzschmerz enden könnte", plauderte er aus. Ihre Ex-Partner sollen die Engländerin in ihr Schulden-Chaos getrieben haben, weshalb sie sich nun vor einer weiteren Ehe hüte. "Sie hinterfragt alles. [...] Sie ist sich nicht sicher, ob sie es verkraften könnte, am Altar stehen gelassen zu werden", ist sich der Vertraute darüber hinaus sicher.

Zuletzt machte Katie ihre Liebe zu Carl jedoch sehr deutlich: Für ihr sechsmonatiges Jubiläum widmete sie ihrem Schatz eine süße Liebeserklärung auf Instagram. "Es hat all diese Jahre gedauert, bis ich meinen Seelenverwandten gefunden habe und das ist die Liebe meines Lebens, Carl", schrieb das It-Girl Ende November unter einem Foto der beiden.

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, britische TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / katieprice Carl Woods, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de