Nico Traut kämpft vor dem The Voice of Germany-Halbfinale mit gesundheitlichen Schwierigkeiten! Der 22-Jährige gehört in diesem Jahr zu den absoluten Ausnahmetalenten der Sendung: Im Team von Nico Santos (27) sorgte der Renneroder bereits für rührende Gänsehautmomente und schaffte es somit in die Top 10. Doch kurz vor dem Semifinale schockiert der Sänger seine Fans: Nico hatte eine heftige Mandelentzündung!

Das berichtete der Pfälzer seinen Fans via Instagram. Nachdem sich seine Follower nämlich schon gewundert hatten, dass sich Nico so lange nicht gemeldet hatte, lieferte er ihnen die Erklärung: "Ich hatte eine fette Mandelentzündung und musste mal langsamer machen!" Ob wegen der Krankheit wohl Nicos Halbfinal-Teilnahme auf der Kippe steht? Keines Falls! "Ich bin fit und kann singen am Sonntag!", versicherte er.

Im "The Voice"-Halbfinale tritt Nico am Sonntag gegen seine Teamkameraden Mael und Jonas an – schließlich kann nur ein Talent aus Nico Santos' Reihen ins große Finale einziehen. Das dürfte kein leichtes Battle werden: Als Duo überzeugten die beiden Jungs aus Koblenz zuletzt mit Charme, Stimmgewalt und coolen Moves.

Instagram / nicotrautofficial Nico Traut, "The Voice of Germany"-Talent 2020

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Nico Traut, "The Voice of Germany"-Kandidat 2020

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Jonas und Mael bei "The Voice of Germany" 2020

