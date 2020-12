Team-Änderung bei The Voice of Germany! Eigentlich stehen die Halbfinalisten in der Castingshow bereits fest. Für das Team von Yvonne Catterfeld (41) und Stefanie Kloß (36) sollten ursprünglich Noah Sam Honegger und Juan Geck antreten. Sie hatten sich in den Sing-Offs gegen alle anderen Talents durchsetzen können. Nun gibt es allerdings eine plötzliche Planänderung: Noah Sam fällt krankheitsbedingt aus – für ihn rückt Kandidat Oliver Henrich nach!

Das kündigte Sat.1 jetzt in einer Pressemitteilung an. Aufgrund eines grippalen Infekts kann Publikumsliebling Noah Sam nicht mehr an dem Wettbewerb teilnehmen. Das ist nicht nur für den Sänger, sondern auch für seine beiden Coaches eine große Enttäuschung. Yvonne und Stefanie mussten sich nach dieser Neuigkeit auf die Suche nach einem neuen Halbfinalisten machen – und entschieden sich kurzerhand für den in den Sing-Offs ausgeschiedenen Oliver. "Oliver vereint alles: Performance, Emotionen, Personality, eine unverkennbare Stimme – ein würdiger Halbfinalist", schwärmten die beiden Musikerinnen.

Und was sagt Oliver selbst zu seinem plötzlichen Show-Comeback? "Es war völlig surreal, diesen Anruf zu erhalten. Meine Frau und ich sind völlig ausgerastet. Jetzt bin ich natürlich Hals über Kopf in die Vorbereitungsphase reingestolpert, habe auf der Fahrt nach Berlin schon potenzielle Songs ausprobiert und geübt. Aber unter Druck wird's ja oft auch am besten", freute er sich.

ProSiebenSAT.1 / Richard Hübner Oliver Henrich, "The Voice of Germany"-Kandidat

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld bei "The Voice of Germany"

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Oliver bei "The Voice of Germany"

