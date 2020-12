Matthew Perry (51) stellt endlich seine Verlobte vor! Nachdem es im vergangenen Mai noch geheißen hatte, der Friends-Star und seine Freundin Molly Hurwitz hätten sich getrennt, konnten sich die beiden kurz darauf wieder zusammenraufen. Sie sind inzwischen nicht nur wieder ein Paar, sondern seit wenigen Wochen sogar verlobt! Obwohl Molly die Frau ist, mit der Matthew den Rest seines Lebens verbringen möchte, zeigte er sie seiner Community bisher noch nicht im Netz – bis jetzt!

Am Sonntag teilte der Schauspieler einen Schnappschuss seiner Verlobten auf Instagram. Darauf hält die Brünette ihre Haare hoch und gibt so freien Blick auf ihr Statement-T-Shirt – das passenderweise ein Zitat von Matthews beliebter "Friends"-Rolle Chandler Bing ziert: "Könnte das noch offensichtlicher ein T-Shirt sein?" Zu diesem Foto konnte sich der 51-Jährige einen lustigen Spruch nicht verkneifen: "Du hättest nicht unbedingt so posieren müssen, während du das T-Shirt trägst, aber fühl dich da ganz frei", schrieb er.

Das Oberteil, das Molly auf dem Bild trägt, gehört zu Matthews eigener Kollektion. Weil die 29-Jährige in einem zweiten Post sogar noch eine passende Kappe aus der Modereihe präsentiert, scherzt ein Fan in Anlehnung an alte Chandler-Sprüche: "Könnte ich noch besessener von diesem Merch sein?"

Instagram / mattyperry4 Molly Hurwitz im Dezember 2020

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Instagram / mattyperry4 Molly Hurwitz, Matthew Perrys Verlobte

