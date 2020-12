Verlässt Nathalie Volk (23) für die Liebe ihre bisherige Wahlheimat? Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin machte vergangene Woche ihre neue Beziehung bekannt: Nach einer fünfjährigen Beziehung mit dem Unternehmer Frank Otto (63) ist sie jetzt mit dem Hells-Angels-Rocker Timur A. liiert. Während der Tätowierer in der Türkei lebt, studiert das Model noch in den USA – ob Nathalie für ihren Liebsten wohl umziehen will?

Gegenüber Bild sprach die gebürtige Nienburgerin über ihre Zukunftspläne und stellte klar: Ein Umzug steht in nächster Zeit nicht an! "Ich wohne in Amerika. Da bleibe ich auch. Das ist meine Heimat, wie auch die Türkei und Deutschland!", erklärte Nathalie. Ihr Studium in Amerika will die Brünette also offenbar fortführen, sobald die Uni nach der Gesundheitskrise wieder ihre Tore öffnet.

Sollten die Turteltauben irgendwann zusammenziehen wollen, müssten sie sich aber tatsächlich ein Zuhause in der Türkei suchen. Ein Wohnsitz hierzulande ist für Timur nämlich erstmal ausgeschlossen: Der Rocker wurde 2010 wegen Totschlags verurteilt, 2019 in die Türkei ausgewiesen – bis 2039 droht ihm bei einer Einreise nach Deutschland deswegen erneut eine Haftstrafe.

ZUMA Wire / Zuma Press Nathalie Volk, 2020

Instagram / nathalievolk Timur A. und Nathalie Volk im September 2020

Instagram / timur_akbulut_frontline Timur A.

