Kann Nathalie Volk (23) ihre neue Liebe nicht in Deutschland genießen? Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist nicht mehr mit ihrem Millionärsfreund Frank Otto (63) zusammen – sondern hegt nun Gefühle für Timur A. Das Pikante: Der 42-Jährige gehört den Hells Angels an und wurde wegen Totschlags schuldig gesprochen. Seine Verurteilung ist auch der Grund, warum der Rocker nicht so einfach mit der Wahlamerikanerin in ihre deutsche Heimat reisen könnte.

Timur hatte bis vergangenes Jahr neun Jahre seiner Haftstrafe abgesessen, wurde dann aber in die Türkei abgeschoben, ehe er die gesamte Zeit von elf Jahren verbüßt hatte. Das bedeutet nach Bild-Informationen: Reist er vor 2039 wieder nach Deutschland, muss er für die restliche Zeit seiner Haftstrafe wieder ins Gefängnis. "Die Restfreiheitsstrafe betrüge in dem Fall 889 Tage", erklärt Staatsanwältin Juliane Rein.

Wie sich das Paar seine Zukunft ausmalt und ob es in Erwägung zieht, in den USA oder in der Türkei zusammenzuziehen, verrät es bisher nicht. Aber Nathalie betonte im Gespräch mit dem Medium bereits vor wenigen Tagen, wie ernst es ihr mit ihm sei: "Geld ist nicht alles, und ich werde in diesem und im nächsten Leben alles, was ich habe, für Timur aufgeben, weil er mir zeigt, was Liebe ist, und ich mich beschützt bei ihm fühle."

