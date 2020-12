Jetzt fehlt nur noch die große Lovestory! Seit einem Jahrzehnt spielt Iris Mareike Steen (29) bereits die Lilly Seefeld in der Daily Gute Zeiten, schlechte Zeiten: In der 4.629 Folge betrat Lilly zum allerersten Mal den Kolle-Kiez. Im Laufe der Zeit hat sich viel getan: Die junge Ärztin bezwang ihre Bulimie, half dem Flüchtling Amar und musste den Tod von Stiefvater Alex verkraften. Anlässlich ihres Serien-Jubiläums hat Promiflash mit Iris gesprochen und sie gefragt, was sie sich für ihre Serienfigur Lilly und deren Zukunft wünscht.

Im Interview mit Promiflash durfte die Schauspielerin für einen Moment den Part der Drehbuchautorin übernehmen: Wie stellt sich Iris Lillys Leben in zehn Jahren vor? "Ich würde mich natürlich freuen, wenn meine Rolle doch so langsam mal eine Liebe findet, die hält - mit allem was dazugehört", verriet die 29-Jährige. Lilly solle endlich ankommen dürfen. Aber natürlich dürfe ein bisschen Drama nicht fehlen, damit es für die Zuschauer nicht langweilig würde.

Die Schauspielerin könne sich aber auch weitere Drehs fernab von GZSZ vorstellen. Eine eigene Serie wie die von Kollegin Valentina Pahde (26), die in Sunny – Wer bist Du wirklich? die Geschichte ihrer Figur außerhalb des Kolle-Kiezes erzählen durfte, wäre eine tolle Herausforderung, erzählte Iris im Gespräch. Zu einer Chance wie dieser würde die Brünette sicherlich nicht Nein sagen.

Iris Mareike Steen, GZSZ-Darstellerin

Iris Mareike Steen im Juni 2020

Iris Mareike Steen und Valentina Pahde am Set von GZSZ im Februar 2020

