Iris Mareike Steen (29) feiert ihr zehnjähriges Jubiläum bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten! Ihre Rolle als Lilly Seefeld sollte mittlerweile nicht nur den regelmäßigen Zuschauern der beliebten Daily bekannt sein – die junge Ärztin und Schwester von Tanja, Jonas und Emma erlebte schon einige Hochs und Tiefs in ihrer Zeit im Kollekietz. Iris und Lilly sind daher fester Bestandteil der Vorabendserie. Die heutige Folge ist für die Schauspielerin allerdings sehr besonders: Vor zehn Jahren war Iris zum ersten Mal bei GZSZ zu sehen!

Seit Folge 4.629 am 3. Dezember 2010 über die TV-Bildschirme geflimmert ist, gehört Iris bereits zur GZSZ-Besetzung. Im RTL-Interview erinnert sie sich lachend an ihre erste Szene zurück: "Ich bin wahnsinnig glamourös von der Toilette gekommen. Dann habe ich meiner Mutter mitgeteilt, dass meine Schwester abgehauen ist." Da die Hamburgerin recht spontan nach Berlin hatte ziehen müssen, sei die damals 18-Jährige zunächst überfordert gewesen und hatte Heimweh. "Ich wurde aber liebevoll aufgenommen und habe schnell Anschluss gefunden. Das hat alles leichter gemacht", fasst sie ihre ersten Monate zusammen.

Welche Geschichte hat sie denn am meisten berührt? "Jede emotionale Geschichte hat mich im Moment des Drehens stark berührt, das ist ja auch sinnvoll", erzählt Iris. Doch vor allem das Thema rund um Lillys Bulimie erlebte die Darstellerin als extrem. "Es war meine erste große Geschichte und ich wollte alles dafür tun, alles so authentisch wie möglich zu verkörpern, weil es ein so immens wichtiges Thema ist," erinnert sich der Serien-Star.

Aus den eigentlich geplanten zwei Jahren sind inzwischen ganze zehn geworden. Für ihre Rolle Lilly, die genauso wissbegierig sei wie sie selbst, wünsche sie sich eine glückliche Liebesromanze. "Aber dann darf natürlich gerne das nächste Drama kommen, gerne mit ein bisschen Action, sonst wäre es ja langweilig", ergänzt Iris. Privat sei bei der Schauspielerin und ihrem Mann Kevin in den nächsten Jahren ein Ortswechsel geplant. Zudem könne sich Iris Kinder vorstellen.

Iris Mareike Steen, Schauspielerin

Iris Mareike Steen, GZSZ-Darstellerin

Iris Mareike Steen, Schauspielerin

