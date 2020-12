Joy Lee Juana Abiola-Müller (29) gibt ein besonders freizügiges Babybauch-Update! Die Unter uns-Darstellerin erwartet ihren dritten Nachwuchs und hält ihre Fans im Netz immer auf den neuesten Stand. Ihre Community kann ihrem Babybauch buchstäblich beim Wachsen zuschauen! Jetzt dauert es nur noch acht Wochen, bis sie und ihr Ehemann Patrick Müller (32) ihren Sohn endlich in die Arme schließen können. Mittlerweile hat die Schauspielerin auch schon eine ganz schön pralle Körpermitte!

Zwei Monate vor dem errechneten Geburtstermin teilt Joy auf Instagram einen neuen Schnappschuss – und präsentiert sich darauf splitterfasernackt! "Kann es gar nicht fassen, dass es schon wieder fast rum ist! Ich lobe mich und meinen Körper ungefähr 300 Mal am Tag dafür, dass er das alles so mitmacht", erklärt die TV-Beauty. Gleichzeitig spult sie in dem Netzbeitrag schon mal vor auf die Zeit nach der Geburt und gibt zu: "Ich freu mich am meisten auf die Bewegungsfreiheit, die man danach dann wieder hat! Und dass ich meine Füße wieder sehen kann! Und auf das erste Bier dann irgendwann."

Eine andere Nebenwirkung ihrer Schwangerschaft wird sie nach der Entbindung sicher ebenfalls nicht vermissen: Die 29-Jährige kämpft derzeit ganz schön mit ihrer Vergesslichkeit. "Ähm, was wollte ich noch mal? Habe heute einen absoluten Höhepunkt meiner geistigen Verwirrung", schilderte sie im November auf ihrem Account.

Anzeige

Instagram / joyistmeinname Joy Lee Juana Abiola-Müller im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / joyistmeinname Patrick und Joy Abiola-Müller

Anzeige

Instagram / joyistmeinname Joy Abiola-Müller, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de