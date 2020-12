Herzogin Kate (38) beweist mal wieder ein gutes Gespür für den perfekten Auftritt! Die junge Royal und ihr Mann Prinz William (38) reisen zurzeit im Zug durch Großbritannien. Auf ihrer Tour wollen sie den Helfern in der aktuellen Gesundheitskrise danken. Kate verzaubert ihre Fans auf der Reise aber auch mit ihren häufig wechselnden Looks. Ein Outfit sticht dabei besonders heraus: Bei einem Besuch in der Stadt Batley wurde Kate dank ihres bodenlangen dunklen Mantels zum absoluten Blickfang!

Die 38-Jährige und ihr Mann besuchten am Montag ein Gemeindezentrum in Batley. Kate zeigte sich dabei in einem eleganten, dunkelblauen Wollmantel, der ihr fast bis zu den Knöcheln reichte. Viele Royal-Fans dürften diesen Eyecatcher allerdings schon kennen. Den etwa 380 Euro teuren Mantel trug die Dreifach-Mama bereits im Februar bei einem Termin in Wales. Dieses Mal kombinierte Kate ihn mit einem cremefarbenen Pullover, einer schwarzen Hose und einem blau-weißen Mundnasenschutz.

Das war aber nicht das einzige Outfit, in dem Kate an diesem Tag begeisterte. Bei einem anderen Termin wenige Stunden zuvor überraschte die Herzogin ihre Fans schon einmal mit einem auffälligen blauen Mantel – und sorgte damit bereits für einen echten Wow-Auftritt. Wie gefällt euch Kates Look? Stimmt ab!

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Batley

Getty Images Herzogin Kate in Batley

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Nordengland, Dezember 2020

