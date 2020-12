Schlimmer Streit bei #CoupleChallenge! Die ersten beiden Folgen der neuen Promi-Gameshow haben es wirklich in sich. So erfuhr der Zuschauer gleich zu Beginn schon von vergangenen Sexkapaden zwischen Melody Haase (26) und Daniele Negroni (25). Neben den beiden DSDS-Stars ist aber auch YouTuber Marcel alias KsFreak mit von der Partie. Der Netz-Hottie tritt mit seiner Freundin Lisa-Marie Weinberger an. Doch das harmonischste Pärchen im Camp scheinen sie nicht zu sein, wie bereits die erste Challenge zeigte.

Bei dem Spiel "Sprung über die Klippe" steht Lisa auf dem hohen Steg über dem Bergsee und Marcel auf festem Boden mit dem Rücken zu ihr. Als sie so viele Punkte bekommen haben, dass Lisa ganz vorne am Steg angekommen ist, müsste die Influencerin eigentlich aus 15 Metern Höhe ins Wasser springen – doch sie traut sich nicht. Ein Unding in den Augen ihres Freundes. Der bekommt schier einen Tobsuchtsanfall und schreit: "Das tut ja nicht einmal weh. Das dauert zu lange, dann musst du zurückgehen und es ist peinlich." Die Beauty hat große Angst und bittet ihren Freund darum, mit dem Schreien aufzuhören. Kurz darauf entscheidet sich Lisa dazu, nicht zu springen, und kehrt zurück zu den anderen.

Für ihren krassen Streit kassieren sie von ihren Kollegen gleich die Quittung – Marcel und Lisa landen auf der Exit-Liste und müssen nun um ihr Weiterkommen bangen. Die Begründung für die Nominierung: Die anderen Camper finden, dass die beiden als Paar nicht funktionieren. Nun müssen sie gegen Aleksandar Petrovic (29) und Christina Dimitriou in der Exit-Challenge antreten.

