Lucy Diakovska (44) hat einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften. Aus der Sicht seiner Fans könnte es für das ehemalige No Angels-Mitglied derzeit wohl kaum besser laufen: Seit wenigen Wochen sind die älteren Hits der Girlband auf allen Streamingportalen abrufbar. Ein immenser Erfolg, den die Sängerin mit einem bestimmten Menschen in ihrem Leben leider nicht mehr teilen kann: Ihrer Mutter Rositza. Die Rentnerin verstarb Anfang dieses Jahres – ein Verlust, der Lucy schwer traf.

Bereits im Frühjahr 2019 erlitt Lucys Mama einen Schlaganfall. Am 5. Februar 2020 ist die Seniorin nun im Alter von 66 Jahren verstorben. "Mein Leben wird nie wieder dasselbe sein, der Alltag wird sich nie wieder erholen. Dieses schwarze Loch bleibt für immer bestehen", verriet Lucy gegenüber Bunte. Das diesjährige Weihnachtsfest verbringt die gebürtige Bulgarin erstmals nur mit ihrem Vater Lubomir. "Natürlich gibt es schöne und glückliche Momente, die man genießt, aber die dauern nicht mehr so lange an – weil ich sie nicht mehr mit meinem wichtigsten Menschen teilen kann", erklärte die Musikerin.

Doch es gibt offenbar nicht nur Schattenseiten. "Der Tod meiner Mama hat mich den Mädels wieder näher gebracht", erzählte Lucy. Ihre einstigen Bandkolleginnen seien in dieser Zeit wie eine zweite Familie für sie gewesen. "Ich merkte, wie sehr ich das gebraucht und vermisst habe", erinnerte sich die 44-Jährige zurück.

Instagram / lucydiakovska Lucy Diakovska, Musikerin

Instagram / lucydiakovska Lucy Diakovska, Ex-"No Angels"-Mitglied

Instagram / lucydiakovska Lucy Diakovska und Jessica Wahls

