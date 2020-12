Es sind gute Zeiten für alle Fans der No Angels! Erst vor wenigen Tagen konnte man die Songs der ersten Popstars-Band endlich auf Streamingdiensten wie Spotify oder iTunes hören. Klar, dass die Freude darüber groß war. Aber jetzt kommt es noch besser: Lucy Diakovska (44), Sandy Mölling (39) und Co. haben sich nun auch ein gemeinsames Profil auf Social Media zugelegt, um den Kontakt zu der treuen No-Angels-Community zu pflegen.

Auf Instagram gibt es jetzt den Account @noangelsofficial. "Feiert mit uns 20 Jahre No Angels", steht in der Bio. Aber was genau erwartet die Abonnenten? Das erklärt Lucy ihnen in der Story: "Ich wollte euch ganz herzlich hier willkommen heißen auf unserem Profil. [...] Macht euch gefasst auf coole Fotos, auf lustige Videos – und ach, wer weiß, was noch? Wir sehen uns." Bei den Usern im Netz kam diese Ankündigung super an. Im Nu wurde der Channel in zahlreichen Storys geteilt und gefeiert. Am Wochenende sollen nun Sandy, Nadja Benaissa (38) und Jessica Wahls (43) den Account für jeweils einen Tag übernehmen.

Lucy ging am Donnerstag auch schon zum ersten Mal live und beantwortete ein paar Fragen – unter anderem, ob sie und ihre ehemaligen Bandkolleginnen auch mal zusammen singen werden. "Ja, wenn wir mal zoomen, können wir das schon mal machen. Ich denke, wir kennen die Songs alle noch", lachte die frühere The Masked Singer-Kandidatin.

Dominik Bindl/Getty Images Lucy Diakovska, Musikerin

Getty Images No Angels 2007 in Berlin

Getty Images Die No Angels, 2010

