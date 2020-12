Kubilay Özdemir hat seinen Vorsatz wieder gebrochen. Georgina Fleurs (30) Freund hat eigentlich vor ein paar Wochen aufgehört, Alkohol zu trinken. Doch schon während ihres gemeinsamen Urlaubs im November in Dubai wurde der Unternehmer wieder rückfällig. Gerade befinden sich die ehemaligen Sommerhaus der Stars-Kandidaten wieder in den Vereinigten Arabischen Emiraten – und Kubi hat wohl den Versuch nun gänzlich aufgegeben, endgültig trocken zu werden.

"Leider ist Kubi wieder rückfällig geworden, er ist wieder am Trinken", erklärt Georgina am Mittwoch in ihrer Instagram-Story. Dabei habe ihr Verlobter versprochen, keinen Alkohol anzurühren – sie habe ebenfalls keinen Drink zu sich genommen. Doch Kubi habe sein Versprechen gebrochen, er sei seit vier Tagen am Trinken und schlafe kaum. "Er ist, wenn er trinkt, sehr aggressiv, sehr asozial, er hat Freunde von mir zum Weinen gebracht, er hat einfach einen wildfremden Jungen, den wir kennengelernt haben, geohrfeigt", schildert sie die vergangenen Ereignisse.

Während eines Suffs habe Kubi auch ihr Handy zerstört. Die Situation steigt der TV-Beauty offenbar langsam über den Kopf – denn sie gibt zu: "Ich bin gerade mit meinem Latein am Ende, ich weiß nicht, wie ich ihn trocken kriege." Sie habe ihn in Deutschland schon dreimal in den Entzug gebracht, doch nach seiner Entlassung sei er jedes Mal wieder in alte Muster gefallen.

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir im Mai 2018

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im November 2020 in Dubai

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und Kubilay Özdemir in Dubai

