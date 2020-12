Mit diesem Song machten die The Voice of Germany-Talents von Nico Santos (27) ihm ein riesiges Geschenk! Vergangene Woche veröffentlichten zahlreiche Kandidaten, die der Musiker in der Show in sein Team geholt hatte, eine Cover-Version seines Hits "Safe". Der Songwriter zeigte sich davon total gerührt und freute sich über die Geste seiner Schützlinge. Im Promiflash-Interview verrieten die Köpfe des Projekts jetzt, wie es zu der Aufnahme kam – und was sie Nico damit zeigen wollten!

"Nico Santos ist für uns und das Team mit Abstand der beste Coach. Er steckt so viel private Zeit in unser Team, sodass wir uns dachten, dass wir ihm etwas zurückgeben müssen!", schilderten Mael und Jonas, das einzige Duo des Halbfinales, gegenüber Promiflash. In einem Interview hätten beide dann mitbekommen, wie gerne Nico seinen Song "Safe" singe – das habe den Stein ins Rollen gebracht.

Ganz leicht sei es aber nicht gewesen, die Aufnahmen auf die Beine zu stellen: "Es war sehr, sehr stressig, denn alles wurde innerhalb von zwei Tagen gemixt, gefilmt, eingesungen und geschnitten, und das auch noch neben der Vorbereitung für die Sing-Offs!" Schlussendlich gelang Mael und Jonas aber ein Mega-Cover, das auf YouTube schon fast 66.000 Mal geklickt wurde.

Musikvideo: "Team Nico" mit "Safe" "The Voice of Germany"-Talents aus Team Nico Santos im Video zu "Safe"

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Nico Santos bei "The Voice of Germany" 2020

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Jonas und Mael im "The Voice of Germany"-Sing-Off

