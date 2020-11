Nico Santos (27) hat sich in die Herzen der The Voice of Germany-Zuschauer und der Talents gebuzzert! Der Musiker durfte in diesem Jahr erstmals in einem der berühmten Drehstühle Platz nehmen: Nachdem er in der vergangenen Staffel noch als Coach der sogenannten Comeback Stage tätig war, gehört er dieses Mal zu den etablierten Juroren an der Hauptbühne. Mit seiner leidenschaftlichen Art scheint er seine Schützlinge gänzlich überzeugt zu haben: Nicos Talents coverten nun als Dankeschön einen von Nicos Songs – und heraus kam eine sehr emotionale Version!

Kurz vor den ersten Sing-Offs am Donnerstag veröffentlichten zahlreiche TVOG-Talents, darunter Nico Traut, Hannah Wilhelm und Pamela Falcon, auf ihren Instagram-Accounts das coole Video: Im Stil der berühmten Band-Aid-Hits singen die Nachwuchskünster den Song "Safe" – offenbar ohne, dass Nico etwas davon wusste. Der Mentor zeigt sich total gerührt von der Überraschung: "Team Nico. Ihr seid einfach die Allergeilsten. Danke für dieses krasse Geschenk!", lautet sein Kommentar zu dem Clip.

Doch nicht alle der Kandidaten, die in dem Video zu sehen sind, schafften es auch in die nächste Runde: Denn in den Sing-Offs musste der "Rooftops"-Interpret zwei Talents auswählen, die ins Halbfinale einziehen durften. Tatsächlich wurden es aber drei: Nico entschied sich für seinen Namensvetter Nico Traut und das Duo Mael und Jonas.

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Nico Traut im "The Voice of Germany"-Sing-Off

Musikvideo: "Team Nico" mit "Safe" "The Voice of Germany"-Talents aus Team Nico Santos im Video zu "Safe"

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Jonas und Mael im "The Voice of Germany"-Sing-Off

