Endlich weiß es auch Vivien (Sharon Berlinghoff, 25)! Bei Unter uns spielten sich vor wenigen Wochen dramatische Szenen ab. Arzthelferin Vivi wurde auf einer Party von einem unbekannten Mann mit Teufelsmaske vergewaltigt. Weil sie sich zuvor mit ihrem Freund Tobias (Patrick Müller, 32) heftig gezofft hatte, ging sie davon aus, dass er der Täter gewesen sei. Der hatte einen totalen Alkohol-Blackout und glaubte am Ende selbst daran, dass er es war, der seine Freundin missbraucht hat. Aber keineswegs: Die Zuschauer wissen mittlerweile, dass Schillerallee-Neuling Sebastian (Jonathan Elias Weiske, 24) dahinter steckt. Jetzt erfährt auch die Brünette, dass es nicht Tobias war.

In der Folge am Dienstag war es so weit: Der Anwalt kann sich wieder an die Geschehnisse der Nacht erinnern und weiß – er ist Vivi nicht zu nahe gekommen. Stattdessen hat er zur Tatzeit seinen Po auf dem Kopierer bei Huberbau ablichten lassen. "Dass ich dir so etwas überhaupt zugetraut habe, du würdest das niemals tun", bereut die Dachgeschoss-WG-Bewohnerin ihre harten Anschuldigungen. Für den Radiomoderator ist das aber längst egal. “Das ist jetzt nicht mehr wichtig, das einzig Wichtige ist, dass wir das Schwein bekommen, das dir das angetan hat”, stellt er klar.

Doch genau das könnte sich noch als schwierig erweisen, denn die Beauty hat Angst davor, zur Polizei zu gehen. Zwar liegt dank Ringo (Timothy Boldt, 29) und Easys (Lars Steinhöfel, 34) Pflegesohn Julius (Paul Eilert) ein Video der Tat vor, doch Vivien möchte nicht erneut mit ihrem Peiniger konfrontiert werden. "Sie hat Angst vor einer erneuten Begegnung mit dem Psycho", berichtet Tobias, während Nika (Isabelle Geiss) versucht, ihre Mitbewohnerin zur Anzeige zu überreden.

TVNOW / Stefan Behrens Sharon Berlinghoff in einer "Unter uns"-Szene

TVNOW/ Stefan Behrens Tobias (Patrick Müller) und Vivien (Sharon Berlinghoff) bei "Unter uns"

TVNOW / Stefan Behrens Nika (Isabelle Geiss) und Vivien (Sharon Berlinghoff) in einer "Unter uns"-Szene

