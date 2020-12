Christina Luft (30) und Luca Hänni (26) genießen ihren ersten gemeinsamen Winter! Nach monatelangen Spekulationen hatten die ehemaligen Let's Dance-Partner im Juli endlich ihre Beziehung offiziell gemacht. Zwar führen die beiden eine Fernbeziehung – Christina wohnt in Köln, Luca in Bern –, lange getrennt sind die Schmutzekatzen jedoch nie. Aktuell urlauben sie in Zürich. Und dort genossen Christina und Luca jetzt die wunderschöne Schneelandschaft.

Gemeinsam machte das Paar einen Spaziergang durch die verschneite Natur und ließ mit mehreren Instagram-Storys seine Community hautnah daran teilhaben. Dick eingepackt und mit leckerer Verpflegung im Rucksack konnten der Tänzerin und dem Sänger auch die Minusgrade nichts anhaben. Zu einer Aufnahme schrieb Luca: "Einfach genießen!" Diese Worte scheinen in Anbetracht ihrer strahlenden Gesichter jedoch mehr als überflüssig.

"Die Magie des knisternden Schnees, die Ruhe und die klare Luft – wenn man das Glitzern um einen herum kaum begreifen kann", beschrieb auch die 30-Jährige den Ausflug in Lucas Heimatland auf poetische Weise. Ob sie sich auch vorstellen kann, in die Schweiz zu ziehen? Vor zwei Monaten hatte das Paar zumindest noch keine Pläne zum Zusammenziehen.

Anzeige

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft

Anzeige

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft, September 2020

Anzeige

Instagram / christinaluft Christina Luft im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de