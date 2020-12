Ayca Dörtoluklar will kämpfen! Schon einmal stellte die junge Erwachsene unter Beweis, dass sie nicht so schnell aufgibt. 2014 war sie Teilnehmerin bei der speziell auf Teenager zugeschnittenen Staffel von The Biggest Loser. Damals schaffte sie es sogar bis ins Finale. Auch Zukunftspläne hatte die Fürtherin bereits zu diesem Zeitpunkt: Sie wollte Sängerin werden. Umso mehr schockiert die Nachricht, mit der sie jetzt an die Öffentlichkeit ging. Ayca leidet an einer aggressiven Form von Blutkrebs!

Auf ihrem Instagram-Account teilte sie ihren Followern die traurige Neuigkeit mit. "Mit 23 Jahren ist man definitiv zu jung, um diese Welt zu verlassen", schreibt sie unter ihren Aufruf zur Stammzellenspende, den sie gemeinsam mit der DKMS, der deutschen Knochenmarkspenderdatei, verfasst hat. Als sie die Diagnose erhalten hatte, fühlte sich Ayca wie betäubt. Sie habe sich die ganze Zeit gefragt, warum gerade sie an Leukämie erkranken musste. Doch die Brünette möchte positiv bleiben und blicke optimistisch nach vorne. Ihren starken Willen unterstreicht sie mit einem Zitat des US-amerikanischen Erfinders Thomas Edison: "Unsere größte Schwäche liegt im Aufgeben. Der sichere Weg zum Erfolg ist immer, es doch noch einmal zu versuchen."

Doch im Kampf gegen den Krebs musste Ayca schon einige Rückschläge verkraften. Die verschriebenen Medikamente gegen die Krankheit würden keine ausreichende Wirkung zeigen. Um zu überleben, sei sie auf fremde Hilfe und eine Stammzellenspende angewiesen. "Ich möchte bald heiraten, Kinder kriegen und ein glückliches und langes Leben führen", berichtet Ayca von ihren Wünschen.

Ayca Dörtoluklar, Ex-"The Biggest Loser"-Kandidatin

Instagram / aycii_97 Ayca Dörtoluklar, Ex-"The Biggest Loser"-Kandidatin

Facebook / Ayca Dörtoluklar Ayca Dörtoluklar, Ex-"The Biggest Loser"-Kandidatin

