Rita Ora (30) möchte einfach mehr Zeit haben! Die Sängerin flüchtete in jungen Jahren mit ihren Eltern aus dem Kosovo nach Großbritannien und startete dort als Sängerin durch: Inzwischen ist sie ein gefeierter Weltstar. Die "Hot Right Now"-Interpretin zählt mittlerweile unter anderem DJ Calvin Harris (36) oder Reality-Star Robert Kardashian (33) zu ihren Ex-Partnern. Bis sie aber den richtigen Mann an ihrer Seite findet, mit dem sie eine Familie gründen kann, hat die Sängerin eine Möglichkeit gefunden, dem diesbezüglichen Druck zu entkommen.

Wie Mirror berichtete, hat Rita nun bereits zum zweiten Mal ihre Eizellen einfrieren lassen, um sich selbst den Zeitdruck zu nehmen, eine Familie zu gründen. "Ich habe es zum ersten Mal mit 24 Jahren gemacht. Ich möchte nicht diesen Druck verspüren und mir denken 'Hilfe, mir rennt die Zeit davon'", sagte die Musikerin. Sie finde es unfair, dass Frauen diese Gefühle haben und sich Männer keine Gedanken darum machen müssten. Die Sängerin gab außerdem zu, dass der Eingriff schmerzhaft sei.

Seit Kurzem ist Rita nun mit Video-Regisseur Romain Gavras zusammen. Auf die Frage, ob er der Richtige sei, antwortete sie: "Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Wer weiß das schon?" Sie sei aber aktuell tatsächlich sehr glücklich mit dem 39-Jährigen.

Anzeige

Getty Images Rita Ora bei "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", 2016

Anzeige

Backgrid Rita Ora bei den British Fashion Awards 2019

Anzeige

Instagram / ritaora Rita Ora auf Ibiza

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de