War Lauras (20) Adventskalender etwa zu teuer? Die Influencerin kann sich momentan täglich über ein luxuriöses Geschenk ihres Mannes Michael Wendler (48) freuen – ob Diamant-Ohrringe, eine 1.900-Euro-Tasche oder Designer-Schuhe. Doch woher hat der Wendler die Kohle für all die teuren Überraschungen? Immerhin soll er nicht nur fast eine Million Euro Schulden haben – der Wahlamerikaner hat wegen der Verbreitung verschwörungsideologischer Aussagen gerade erst einige Einnahmequellen verloren. Nun möchte sich Michael offenbar durch den Verkauf seines Bootes etwas dazuverdienen.

Wie Bild berichtet, soll es sich bei einem Inserat auf der US-Webseite "Boat Trader" um das Wassergefährt des "Egal"-Interpreten handeln. Dort steht ein weißes Speedboot, Modell "Four Hour Winns Horizon 290" aus dem Jahr 2020, zum Verkauf, das tatsächlich so wie das des Sängers aussieht. Wer das Motorboot erwerben möchte, muss dafür allerdings ganz schön tief in die Tasche greifen: Der Kaufpreis beträgt 185.900 US-Dollar, also umgerechnet rund 153.000 Euro. Es soll aber bereits die ersten Interessenten geben.

Michael und Laura hatten sich das Boot erst im Juni gekauft. Seitdem teilten sowohl der 48-Jährige als auch seine 28 Jahre jüngere Ehefrau im Netz regelmäßig Clips von kleinen Spritztouren mit dem Mini-Schiffchen. Bislang äußerte sich jedoch keiner der beiden dazu, ob es solche Aufnahmen in Zukunft noch geben wird oder ihr Boot zum Verkauf steht.

Anzeige

Instagram / wendler.michael Das Boot von Laura Müller und Michael Wendler im Juni 2020

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Juni 2020

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im Juni 2020 in Florida

Anzeige

Denkt ihr, Laura und Michael werden sich noch persönlich zu dem Thema äußern? Ja, ich glaube schon. Nein, sie werden sich in Schweigen hüllen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de