Michael Wendler (48) hat sich einfach nicht lumpen lassen, was den Luxus-Adventskalender seiner Frau Laura (20) angeht! Schon hinter den ersten vier Türchen fand die 20-Jährige verschiedene Designerteile: Vom iPhone der neuesten Generation bis hin zur Louis-Vuitton-Tasche für 1.900 Euro war schon so ziemlich alles dabei. Da waren die Erwartungen an den Inhalt des fünften Adventskalenderfaches natürlich hoch – nicht nur bei Laura, sondern mittlerweile auch bei ihren Fans. Denen wurde der Schlagerbarde nun allerdings auch gerecht: Heute durfte die Wahlamerikanerin Riemensandalen für ursprünglich 2.250 Euro auspacken!

Die edlen Veloursledersandalen von Philipp Plein (42), deren Riemen aufwendig mit Glassteinen verziert sind, stammen aus einer älteren Kollektion und schlagen jetzt "nur noch" mit 1.417,50 Euro zu Buche. Sie tragen den schwungvollen Namen "Loves Rock And Roll" – und genau der Spruch ist auch vorne auf den Schuhen zu lesen, wie in Lauras Instagram-Story zu sehen ist. Und die Sandalen scheinen den bevorzugt hochpreisigen Geschmack der ehemaligen Let's Dance-Kandidatin vollends zu treffen: "Mein Schatz überrascht mich jeden Tag aufs Neue!", schwärmt sie auf Social Media.

Zusammen mit einer Luxus-Sonnenbrille und vergleichsweise preiswerten Schuhen für 800 Euro hat der Wendler also bis Tag fünf schon über 5.400 Euro für das vorweihnachtliche Vergnügen seiner Liebsten ausgegeben. Wie er sich da wohl noch steigern will? Nach so einer Vorlage wäre es doch sicher eine Enttäuschung für Laura, wenn an Heiligabend keine Steigerung der Wertigkeit der Präsente mehr spürbar wäre. Trotz angeblicher Schulden wurde der ehemalige Bühnenstar aber kürzlich offenbar schon bei der Geschenkejagd gesichtet.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und seine Laura, November 2020

Thomas Burg/ Action Press Michael Wendler und Laura bei den DSDS-Castings 2020

ActionPress Michael Wendler, Schlagersänger

