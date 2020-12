Für Noah Sam Honegger ist der Traum vom The Voice of Germany-Sieg geplatzt! Das Stimmwunder hatte in den vergangenen Folgen der Show das Publikum sehr berührt. Kurz vor dem Semifinale kam dann jedoch die schockierende Nachricht: Wegen gesundheitlicher Probleme muss der Schweizer aus der Sendung aussteigen – seinen Platz nimmt Oliver Henrich ein. Promiflash hat bei Noah nachgehakt, wie es ihm mit seinem mehr oder minder freiwilligen Exit geht.

Weil er gut eine Woche vor dem Halbfinale an einer Grippe erkrankt war, konnte der Publikumsliebling nicht nach Berlin fliegen. Die Absage war für den 22-Jährigen die logische Konsequenz. Der einzige Lichtblick für Noah: "Die Aussicht darauf, dass durch meinen Ausfall dafür ein anderes Talent aus unserem ohnehin sehr starken Team eine zweite Chance bekommen könnte, hat mir das Ganze etwas erleichtert!" Dadurch dürfte die Enttäuschung etwas gemindert worden sein.

Seinem Nachrücker Oli drückt der Gitarrenlehrer nun fest die Daumen: "Er ist ein wunderbarer Mensch und Musiker, dem ich es von Herzen gönne, meinen Platz im Halbfinale einzunehmen!" Noah schätzt die Chancen des Rockers aufs Finale zudem als gut ein.

Instagram / noahsammusic Noah Sam Honegger, Musiker

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Noah Sam Honegger bei "The Voice of Germany"

ProSiebenSAT.1 / Richard Hübner Oliver Henrich, "The Voice of Germany"-Kandidat

