Sarah Connors (40) neuer Song schenkt Hoffnung! Wie viele andere Künstler war es in diesem Jahr still um die Musikerin geworden. Aufgrund der weltweiten Gesundheitskrise hatte sie ihre Konzerttermine abgesagt – und sich stattdessen stärker auf ihr Privatleben konzentriert. Wie sie berichtet, reiste sie unter anderem innerhalb Europas – und unterrichtete ihre Kinder von zu Hause aus. Nun meldet sie sich aber endlich mit neuer Musik zurück und bringt den Song "Bye, bye" raus – anders als man denken könnte, geht es darin jedoch nicht ums Abschiednehmen!

"Können wir vorspulen und so tun, als wäre alles wieder gut?", heißt es in einem ersten "Bye, bye"-Teaser, den Sarah am Donnerstag auf Instagram teilt. Das Lied handelt nämlich von der aktuellen Krise und dem Wunsch, das endlich wieder Normalität ins Leben zurückkehrt. Dass Sarah einen Song über 2020 verfasst hat, erklärt sie damit, dass sie das Jahr sehr "demütig und dankbar" gestimmt habe. "Mein ganzes hochtouriges Leben hat angehalten. Es gab so viele bewegende, erstaunliche, ergreifende Momente", erzählt die 40-Jährige in einem Gespräch mit Bild. Sie habe unter anderem eine todkranke Frau kennengelernt, dessen Kampfgeist sie sich selbst nun zum Vorbild genommen habe.

Darüber hinaus habe sie aber auch an anderen Orten viele neue Eindrücke gewonnen: "Ich bin mit einem Pottwal geschwommen und im arktischen Meer getaucht, habe zu viel Tequila getrunken, mich selbst angekotzt und hatte depressive Schübe", verrät die Musikerin. Als besonders positiv empfindet sie jedoch, dass sie sich 2020 noch einmal ganz neu in ihren Mann Florian Fischer (46) und ihre vier Kinder verliebt habe.

