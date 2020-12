Hat das Versteckspiel jetzt ein Ende? Im Oktober sorgte Lily James (31) für Aufsehen: Die Mamma Mia-Darstellerin wurde mit ihrem Schauspielkollegen Dominic West (51) beim Knutschen erwischt – doch der ist eigentlich in festen Händen! Das Techtelmechtel kam der 31-Jährigen auch nicht sonderlich zugute: In der darauffolgenden Zeit ließ sie sich deshalb nur selten in der Öffentlichkeit blicken. Nun schreitet Lily aber zum ersten Mal wieder vor die TV-Kameras.

Wie Daily Mail und viele weitere britische Medien nun berichteten, wird die Schauspielerin am 15. Dezember bei der Charity-Veranstaltung "The Stars Come Out To Sing At Christmas" auftreten. Während dort Spenden für Menschen mit unheilbaren Krankheiten und Behinderungen gesammelt werden, soll Lily eine Weihnachtsgeschichte vorlesen. Das Event, bei dem auch Stars wie Robbie Williams (46) und Rod Stewart (75) zu Gast sein werden, wird weltweit per Livestream übertragen.

Ob ihr Schritt zurück ins Rampenlicht jedoch zu früh kommt? All ihre vorherigen Fernsehauftritte sagte sie Beauty nämlich kurzfristig ab und entging somit kritischen Interviewfragen und weiteren Presseberichten. Ihr Flirt-Partner dagegen zeigte bislang keine Scheu: Gegenüber MailOnline äußerte er sich sogar schon ganz offen zu vermuteten Eheproblemen bei ihm und seiner Frau Catherine FitzGerald (49).

Anzeige

Getty Images Dominic West, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Lily James bei der "Yesterday"-Premiere 2019

Anzeige

MEGA Dominic West und Catherine FitzGerald

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de