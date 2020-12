Bei diesem Fernsehstar gerät Amira Pocher (28) ins Schwärmen! Sicherlich hofft ihr Ehemann Oliver Pocher (42), dass seine Liebste nur Augen für ihn hat. Und tatsächlich scheint das Liebespaar ihr großes Glück ineinander gefunden zu haben. Kürzlich erzählte die Visagistin, dass sie und Oli sich sogar blind verstehen. Doch trotz ihrer harmonischen Ehe lässt es sich die 28-Jährige nicht nehmen, einen Blick auf andere Männer zu werfen. Eine bekannte TV-Persönlichkeit hat es Amira dabei wohl ganz besonders angetan!

"Ich habe es zu Hause schon, dass meine Frau sich überlegt hat, Bruce Darnell (63) zu heiraten!", verriet Oli jetzt in dem TV-Portait "Absolut Bruce Darnell". Von dem Supertalent-Juroren ist die Beauty also völlig hin und weg. Was gefällt Amira laut Oli am besten an dem Choreografen? "Och, er ist ja so charmant, ach, und er riecht so gut und hast du diese Augen gesehen?", gab der Comedian die vermeintlichen Worte seiner Frau wieder.

Nach dieser Lobeshymne müsse sich Oli schließlich auch wohl oder übel eingestehen: "Ja okay, er ist der Geilste!" Doch nicht nur Amira, auch Bruce' Fans feiern den gebürtigen US-Amerikaner immer wieder im Netz für seine besonders emotionale und humorvolle Art. Kürzlich drückte er für zum Beispiel für einen "Supertalent"-Kandidaten, der Furzgeräusche machte, den goldenen Buzzer. Fans auf YouTube zeigten sich von dieser Aktion begeistert! "So ein Ehrenmann, dieser Bruce!", schwärmte ein User.

Getty Images Bruce Darnell in Hamburg, 2007

Getty Images Bruce Darnell bei "Das Supertalent"

TVNOW / Stefan Gregorowius Der "Das Supertalent"-Kandidat Guy First, 2020

