Sophia Thomalla (31) ist dafür bekannt, nicht mit ihren Reizen zu geizen. Auf Social Media flasht sie ihre Follower regelmäßig mit sexy Fotos in knappen Outfits und auch auf den roten Teppichen weiß sie, ihren Körper in Szene zu setzen. Doch so offenherzig sich die Moderatorin auch präsentiert – wenn es um ihr Sexleben geht, ist sie eher verschlossen: Sophia selbst beschreibt sich sogar als prüde.

Als die 31-Jährige am Donnerstag in der ZDF-Show "Zart am Limit" zu Gast war, gab sie offen zu: "Sex ist für mich ein Tabuthema im deutschen TV." Und auch privat plaudert die Schauspielerin höchst selten über ihre Sexualität. Sie könne sich nicht daran erinnern, jemals mit einem Menschen über Selbstbefriedigung gesprochen zu haben. "Ich bin ganz schön verklemmt. Sexy sein und seinen Körper zu zeigen ist ja etwas anderes", stellte sie klar.

Sophia betonte zwar, dass sie großen Wert darauf lege, in einer Partnerschaft über alles reden zu können. Doch wenn es um die Schlafzimmer-Action geht, ist sie auch ein Fan von einer winzigen Notlüge. Wenn sie mal keine Lust habe, sei sie "ein Kopfschmerz-Typ", meinte sie.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Model

ActionPress Sophia Thomalla bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder" 2019 in Berlin-Adlershof

Getty Images Sophia Thomalla und Loris Karius auf der Berlin Fashion Week im Juli 2019

