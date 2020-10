Bei diesem Anblick bleibt den Followern glatt die Spucke weg! Vor einigen Tagen verriet Sophia Thomalla (31) ihren Fans stolz, dass sie einen begehrten TV-Job an Land gezogen hat. Sie wird als Moderatorin durch die zweite Staffel von Are You The One? führen und hoffentlich den einen oder anderen liebeshungrigen Single verkuppeln. Die Dreharbeiten finden aktuell in Griechenland statt, wo die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla (55) ihre Pausen und drehfreien Tage durchaus zu nutzen weiß. Und das Beste: Ihre Fans im kalten Deutschland haben auch etwas davon...

"Wenn keine Arbeit zu erledigen ist, gibt es keine Arbeit zu erledigen", hält Sophia zu einem Foto auf ihrer Instagram-Seite fest. Doch die Worte hätte sie sich eigentlich sparen können, denn die Community hat nur Augen für den heißen Schnappschuss. Auf der Aufnahme trägt die 31-Jährige einen silberfarbenen Bikini im Metallic-Look und brutzelt inklusive cooler Sonnenbrille in der Sonne. Einige User scheinen bei diesem Post ebenfalls ordentlich ins Schwitzen zu kommen und überhäufen die Moderatorin mit zahlreichen Komplimenten und Likes.

Mit diesem Foto gibt Sophia einmal mehr den Blick auf ihren durchtrainierten Bauch preis – und der kommt nicht von ungefähr. In den vergangenen Monaten meldete sie sich vermehrt aus dem Gym, wo sie fleißig für ihren Body trainierte. Mittlerweile hat sie sage und schreibe zehn Kilo zusammen – ausschließlich Muskelmasse versteht sich.

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla in Griechenland

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla in Griechenland, Oktober 2020

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de