Langsam, aber sicher ist bestens zu sehen: Cheyenne Ochsenknecht (20) ist in anderen Umständen. Mitte November ließ die Influencerin die Katze aus dem Sack: Sie ist schwanger – und das bereits im sechsten Monat. Inzwischen sind einige Wochen vergangen und ihre Community durfte schon einen Blick auf ihren Babybauch werfen. Neue Fotos zeigen Cheyenne nun auf dem Weg zu einer TV-Aufzeichnung – und auch hier lässt sich die Kugel definitiv erahnen.

Cheyenne war zusammen mit Mama Natascha Ochsenknecht (56) in der MDR-Talkshow "Riverboat" zu Gast. Zuvor wurde sie von Fotografen abgelichtet. Für die Fahrt von Berlin nach Leipzig, wo die Sendung aufgenommen wird, wählte das Model einen durchweg legeren Look: Lässige Sweatpants, schwarzer Hoodie und eine Bomberjacke mit bunten Patches. Trotz der weiten Kleidung war eine Wölbung an ihrer Körpermitte zu erkennen – keine große Überraschung, schließlich wächst ihr ungeborenes Baby nun in rasantem Tempo! Aktuell dürfte es zwischen 700 und 1.000 Gramm wiegen und etwa 30 bis 35 Zentimeter groß sein.

Natürlich wurde die Schwangerschaft in der Sendung kurz thematisiert. Im Fokus stand jedoch eigentlich Cheyennes Buch, das sie zusammen mit Natascha geschrieben hat: In "Wehr dich! Wie Mutter und Tochter gegen den Hass im Netz kämpfen" geht es um den Kampf gegen Mobbing und Ausgrenzung.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im Dezember 2020

ActionPress Cheyenne Ochsenknecht im Dezember 2020

Wenzel, Georg Cheyenne und Natascha Ochsenknecht

