Hat Michael Wendler (48) jetzt einen neuen Manager? Erst im vergangenen November gab Markus Krampe, der Vertreter des Schlagersängers, bekannt: Er wird nicht länger mit dem "Egal"-Interpreten zusammenarbeiten. Als Grund dafür nannte er die verschwörungstheoretischen Aussagen, die sein Schützling zuletzt im Netz verbreitete. Knapp einem Monat nach der Kündigung scheint der Wendler nun Ersatz gefunden zu haben. Niemand anderes als Michas eigene Frau Laura (20) ist offenbar Markus' Nachfolgerin!

Diesen Anschein erweckt zumindest das aktuelle Instagram-Profil des einstigen Juroren der beliebten Castingshow DSDS. In seiner Biografie steht nicht länger, dass man sich, wenn man ihn kontaktieren will, an Markus Krampe wenden soll, sondern an Cape Music USA sowie an Laura Müller. Allerdings könnte der "Sie liebt den DJ"-Hitmacher damit auch lediglich gemeint haben, dass Buchungsanfragen für ihn und Laura jetzt über die US-amerikanische Firma abgewickelt werden.

Seine 20-jährige Göttergattin selbst hat noch einmal eine ganz andere Information in ihrer Insta-Bio stehen. Die Influencerin, die auch nicht länger von Markus vertreten wird, gibt nun an, dass Interessenten eine Kontaktanfrage über Lauras eigene Webseite stellen können.

Müller,Ralf/Action Press Markus Krampe und Michael Wendler beim smago!-Award, 2014

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Ehefrau von Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura im September 2020

