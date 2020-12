Weiß denn Dieter Bohlen (66) nach all den Jahren der Bekanntschaft mit Pietro Lombardi (28) etwa nicht, wie man dessen Nachnamen schreibt? 2011 trat der "Kämpferherz"-Interpret vor die damalige DSDS-Jury, bestehend aus dem Show-Urgestein Dieter, Fernanda Brandao (37) und Patrick Nuo (38). Pie setzte sich bekanntermaßen gegen alle anderen Kandidaten durch – und auch nach der Castingshow brach der Kontakt zwischen ihm und dem Pop-Titan nicht ab. In der letzten Staffel saß er schließlich sogar schon zum zweiten Mal neben seinem Entdecker hinterm Jurypult. Als der 66-Jährige Pietro jetzt ein Paket schickte, unterlief ihm aber ein ziemlich peinlicher Fauxpas: Er adressierte die Sendung an einen gewissen Herrn Lombardie...

"Dieter, dein Paket ist da. Aber 'Lombardi' mit 'ie' hat mich verletzt, Bro", kommentierte Pietro einen Schnappschuss der fehlerhaften Adresszeile in seiner Instagram-Story. Einige lachende Smileys verdeutlichten aber schon, dass der Schmerz beim 28-Jährigen nicht allzu tief sitzt. Der prominente Absender meldete sich zumindest öffentlich bislang nicht zu dem Fehler zu Wort – vielleicht richtete Dieter seinem Kumpel aber schon im privaten Rahmen eine Entschuldigung aus.

Wie viel ihm sein Mentor bedeutet, den er schon beinahe ein Jahrzehnt kennt, beschrieb Pietro während einer der Motto-Shows von DSDS im vergangenen Februar. Seinerzeit sang er für Dieter eine Lobeshymne in einer Episode und begleitete sich dazu am Flügel. Der Text des Liedes zauberte dem Songschreiber sein berühmtes Nussknacker-Lächeln ins Gesicht – Pie trällerte: "Ich habe dich lieb, Dieter. Dieser Mann hat immer an mich geglaubt."

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi im April 2019 in Köln

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de