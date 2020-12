Michael Wendler (48) beweist offenbar ein weiteres Mal seine Großzügigkeit! Der Schlagerstar überraschte seine Frau Laura (20) in diesem Jahr mit einem Adventskalender der besonderen Art: Jeden Tag durfte die junge Influencerin zuletzt ein weiteres Luxus-Präsent auspacken – darunter ein neues Smartphone und mehrere Designer-Taschen. Auch zahlreiche Paare kostspieliger Schuhe waren bereits hinter den Türchen versteckt. Und in dieser Richtung machte Micha nun weiter: Am 12. Dezember packte Laura ein Paar Treter der Marke Hermès aus!

In ihrer Instagram-Story teilte die 20-Jährige am Samstagabend das Öffnen des zwölften Pakets mir ihrer Community: Schon nach dem Entfernen des Papiers war der legendäre orangefarbene Karton der französischen Luxusmarke zu sehen – darin lagen schwarze Slipper mit einem silbernen Muster. Laura konnte ihr Glück kaum fassen: "Vielen Dank mein Schatz für dieses ganz besondere Geschenk. Ich liebe dich!", schrieb sie zu dem Clip. Diesen Glücksmoment ließ sich der Musiker einiges kosten: Im Online-Shop der Marke kosten die Schlappen stolze 665 Euro.

Doch während sich die ehemalige Let's Dance-Kandidatin aktuell täglich über ihre Geschenke freut, machten sich zuletzt fiese Gerüchte breit: TV-Auswanderer Chris Töpperwien (46) vermutete am Freitagabend, die Designerstücke aus dem Adventskalender seien möglicherweise gefälscht – das machte der einstige Dschungelcamp-Bewohner an einer doppelten Naht und einem verdächtigen Preisschild fest.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

Instagram / lauramuellerofficial Hermès-Schuhe aus Laura Müllers Adventskalender

TVNOW / Stefan Gregorowius Laura Müllers "Let's Dance"-Look 2020

