Der kleine Lio Claßen (2) will an Weihnachten nicht leer ausgehen! Erst kürzlich überraschten seine Eltern Bibi (27) und Julian Claßen (27) mit der Nachricht, dass sie sich schon länger gegenseitig nichts mehr unter den Baum legen. So wird das Influencer-Pärchen wohl auch dieses Jahr keine Präsente austauschen. Doch für ihre Kinder Lio und Emily gilt diese Regel offenbar nicht. Insbesondere Lio scheint bereit zu sein, für seine Weihnachtsgeschenke leidenschaftlich zu kämpfen!

Auf Instagram teilte Julian einen lustigen Schnappschuss mit seinem niedlichen Sprössling. In drolligen Schlafanzügen mit Pinguin-Muster scheint sich das Vater-Sohn-Duo auf die kommenden Festtage vorzubereiten. Während Papa Julian drei mit silberner Schleife verpackte Kartons auf dem Kopf balanciert, versucht der kleine Lio, mit seinem ausgestreckten Ärmchen an diese heranzukommen. "Da wusste Lio noch nicht, dass die Geschenke leer sind", scherzt der 27-Jährige über die Momentaufnahme.

Dass die Claßens im kommenden Jahr zu fünft unter dem Weihnachtsbaum sitzen werden, ist übrigens eher unwahrscheinlich. So erzählte Julian erst kürzlich im Netz, dass für ihn die Familienplanung zum momentanen Zeitpunkt abgeschlossen sei. Ein drittes Kind würde den Rahmen sprengen, gab er weiter zu.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi und Julian Claßen, WebStars

Instagram / bibisbeautypalace Familie Claßen an Weihnachten 2019

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihren Kindern

