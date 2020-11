Das war's wohl erst mal mit dem Nachwuchs. In den vergangenen Jahren haben Bibi (27) und Julian Claßen (27) die Anzahl ihrer Familienmitglieder verdoppelt: Vor zwei Jahren wurde Sohnemann Lio (2) geboren, in diesem Jahr machte die mittlerweile sieben Monate alte Emily die Claßens komplett. Das soll aber auch so bleiben: Mehr Zuwachs würde es vorerst nämlich nicht mehr geben, offenbart Julian jetzt im Netz.

Auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht der Familienvater ein Q&A – unter anderem wollte ein neugieriger Follower wissen, wie es um die weitere Familienplanung des Ehepaars stünde. Julian hat darauf eine eindeutige Antwort: "Für mich ist das abgeschlossen", stellt der 27-Jährige klar. "Wenn irgendwann mal Kind Nummer drei das Licht der Welt erblicken sollte, werde ich das herzlich empfangen – aber jetzt gerade ist das für mich komplett und wirklich zu 100 Prozent abgeschlossen", ergänzt der Influencer. Ein weiteres Kind würde gewissermaßen den Rahmen sprengen, witzelt Julian.

Bibi ließ Anfang des Jahres vor Emilys Geburt gegenüber Bunte Ähnliches verlauten: "Wir sind zurzeit ganz happy. Wir freuen uns, dass wir dann einen Jungen und ein Mädchen haben. Ich kann zwar nicht in die Zukunft blicken, aber zurzeit sind zwei Kinder genug", betonte die Blondine derzeit.

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen mit seinem Sohn Lio

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Familie Claßen: Julian, Bibi und ihr Sohn Lio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de